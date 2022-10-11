На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, разрушения, последствия обстрела, северодонецк
Илья Кива также сообщил о взрывах в Одесской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские издания. По данным экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, также ожидаются удары российскими крылатыми ракетами «Калибр».

«Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», — сообщает издание «Страна.ua». «Воздушная тревога по всей Украине. Летят „Калибры“. Взрывы в Одесской области», — написал Илья Кива в своем telegram-канале.

Ранее военные РФ ударили дронами-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате электростанция была выведена из строя. Множественные удары по инфраструктуре Украины продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории.

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские издания. По данным экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, также ожидаются удары российскими крылатыми ракетами «Калибр». «Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», — сообщает издание «Страна.ua». «Воздушная тревога по всей Украине. Летят „Калибры“. Взрывы в Одесской области», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее военные РФ ударили дронами-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате электростанция была выведена из строя. Множественные удары по инфраструктуре Украины продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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