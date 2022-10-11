На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

11 октября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Илья Кива также сообщил о взрывах в Одесской области Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские издания. По данным экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, также ожидаются удары российскими крылатыми ракетами «Калибр». «Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», — сообщает издание «Страна.ua». «Воздушная тревога по всей Украине. Летят „Калибры“. Взрывы в Одесской области», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее военные РФ ударили дронами-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате электростанция была выведена из строя. Множественные удары по инфраструктуре Украины продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские издания. По данным экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, также ожидаются удары российскими крылатыми ракетами «Калибр». «Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», — сообщает издание «Страна.ua». «Воздушная тревога по всей Украине. Летят „Калибры“. Взрывы в Одесской области», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее военные РФ ударили дронами-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате электростанция была выведена из строя. Множественные удары по инфраструктуре Украины продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить атаки по инфраструктуре Украины, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской территории.