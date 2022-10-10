Пермяк 19 лет разыскивает дочь, похищенную, по его мнению, сектантами

11 октября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Девочку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Житель Перми Леонид Важенин 19 лет пытается найти свою дочь, которую с автобусной остановки увезли в неизвестном направлении в 2003 году. По словам мужчины, к похищению причастно местное отделение религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена). О безуспешных попытках найти ребенка мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Все началось с того, что моя жена попала в секту „Свидетели Иеговы“, ходила года два туда, на детей положила, деньги стала таскать. И начался конфликт со старшим этой секты, я ему говорил, чтобы оставили мою семью в покое. Как-то раз психанул и сказал ему: „Мои дети у тебя в ‚шестерках‘ бегать не будут все равно“. Он ответил мне, чтобы я подождал и не заикался. И через два месяца у меня пропадает дочь», — вспоминает Важенин. По словам пермяка, он водил жену к психологу, который после сеанса заявил, что жена знает, где находится ребенок. «Она мне так и сказала, а потом еще, что в будущем с меня будут вымогать деньги. Все так и произошло: дочку похитили в мае, в июне и июле жена не предпринимала никаких действий, чтобы найти Таню, а в августе заявила, что нашла частного детектива, который найдет ребенка», — рассказывает мужчина. Спустя два года суд признал виновным в убийстве девочки серийного убийцу Пастухова (документ есть в распоряжении редакции), который на одном из допросов признался, что зарезал ребенка, а тело закопал в лесу. Но во время заседания суда Пастухов отказался от своих слов. Суд признал его виновным, через четыре месяца в колонии Пастухов скончался от удушья. На жалобу отца о том, что его дочь ошибочно признана погибшей, бывший тогда прокурором Пермского края Александр Кондалов ответил (документ есть в распоряжении редакции), что отсутствие тела девочки не является основанием для отмены решения о ее смерти. Как следует из ответа прокурора, вина Пастухова была доказана по совокупности нескольких фактов, а также исходя из его признания во время предварительного следствия. По словам Важенина, сожитель его бывшей жены однажды признался соседям, что девочка жива и здорова, никто ее не убивал, но вскоре после этого мужчина скончался. На многочисленные жалобы, которые отец отправлял во всевозможные инстанции, включая администрацию президента, приходят ответы, что все было законно и нет никаких оснований полагать, что девочка жива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми Леонид Важенин 19 лет пытается найти свою дочь, которую с автобусной остановки увезли в неизвестном направлении в 2003 году. По словам мужчины, к похищению причастно местное отделение религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена). О безуспешных попытках найти ребенка мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Все началось с того, что моя жена попала в секту „Свидетели Иеговы“, ходила года два туда, на детей положила, деньги стала таскать. И начался конфликт со старшим этой секты, я ему говорил, чтобы оставили мою семью в покое. Как-то раз психанул и сказал ему: „Мои дети у тебя в ‚шестерках‘ бегать не будут все равно“. Он ответил мне, чтобы я подождал и не заикался. И через два месяца у меня пропадает дочь», — вспоминает Важенин. По словам пермяка, он водил жену к психологу, который после сеанса заявил, что жена знает, где находится ребенок. «Она мне так и сказала, а потом еще, что в будущем с меня будут вымогать деньги. Все так и произошло: дочку похитили в мае, в июне и июле жена не предпринимала никаких действий, чтобы найти Таню, а в августе заявила, что нашла частного детектива, который найдет ребенка», — рассказывает мужчина. Спустя два года суд признал виновным в убийстве девочки серийного убийцу Пастухова (документ есть в распоряжении редакции), который на одном из допросов признался, что зарезал ребенка, а тело закопал в лесу. Но во время заседания суда Пастухов отказался от своих слов. Суд признал его виновным, через четыре месяца в колонии Пастухов скончался от удушья. На жалобу отца о том, что его дочь ошибочно признана погибшей, бывший тогда прокурором Пермского края Александр Кондалов ответил (документ есть в распоряжении редакции), что отсутствие тела девочки не является основанием для отмены решения о ее смерти. Как следует из ответа прокурора, вина Пастухова была доказана по совокупности нескольких фактов, а также исходя из его признания во время предварительного следствия. По словам Важенина, сожитель его бывшей жены однажды признался соседям, что девочка жива и здорова, никто ее не убивал, но вскоре после этого мужчина скончался. На многочисленные жалобы, которые отец отправлял во всевозможные инстанции, включая администрацию президента, приходят ответы, что все было законно и нет никаких оснований полагать, что девочка жива.