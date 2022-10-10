В ХМАО добровольцы, которым отказали в мобилизации, самостоятельно едут на фронт

11 октября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

В военкоматах некоторым добровольцам категорически отказывают Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Добровольцы, которым отказали в мобилизации и в заключении военного контракта, самостоятельно отправляются в зону специальной операции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военкомате ХМАО. «Есть такие добровольцы, которые сильно хотят помочь в специальной операции несмотря на почтенный возраст, болезни и судимость. И они добиваются своего, хотя потом социально защищены не будут. Они, минуя военкоматы, едут в Донбасс и напрямую просятся в добровольческие подразделения. А там критерии совсем другие. Потому что там идут сражения — там люди нужны», — сообщили в военкомате.



Чтобы попасть в добровольческие подразделения «Спарта», «Оплот», «Восток» и другие, которые еще называют народным ополчением Донбасса, желающие через соцсети предварительно связываются с теми, кто комплектует такие батальоны и проходят предварительное собеседование. Окончательное зачисление в ополчение происходит на месте.



Ранее URA.RU сообщало, чтобы избежать ошибочной мобилизации в ХМАО, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Мобилизованные, которые считают, что их призывать не должны, обязаны прийти с выпиской и амбулаторной картой. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольцы, которым отказали в мобилизации и в заключении военного контракта, самостоятельно отправляются в зону специальной операции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военкомате ХМАО. «Есть такие добровольцы, которые сильно хотят помочь в специальной операции несмотря на почтенный возраст, болезни и судимость. И они добиваются своего, хотя потом социально защищены не будут. Они, минуя военкоматы, едут в Донбасс и напрямую просятся в добровольческие подразделения. А там критерии совсем другие. Потому что там идут сражения — там люди нужны», — сообщили в военкомате. Чтобы попасть в добровольческие подразделения «Спарта», «Оплот», «Восток» и другие, которые еще называют народным ополчением Донбасса, желающие через соцсети предварительно связываются с теми, кто комплектует такие батальоны и проходят предварительное собеседование. Окончательное зачисление в ополчение происходит на месте. Ранее URA.RU сообщало, чтобы избежать ошибочной мобилизации в ХМАО, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Мобилизованные, которые считают, что их призывать не должны, обязаны прийти с выпиской и амбулаторной картой. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.