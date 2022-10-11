Аналитик «Этажей» Иванов: в сентябре цены на вторичное жилье в России упали на 30-40%

Аналитик «Этажей» Иванов: скидка на вторичное жилье в сентябре в России достигла рекорда за последние 5 лет

12 октября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

В последние дни сентября в некоторых случаях скидка на вторичное жилье достигала 30-40% от начальной цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя скидка на вторичное жилье в сентябре 2022 году в городах России достигла рекордных за последние пять лет значений — 6%. В последнюю декаду сентября в некоторых случаях дисконт достигал 30-40% от начальной цены. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов «По восстановлению спроса вторичка обгоняет новостройки из-за выросшего дисконта, который нередко способен компенсировать разницу в ипотечных ставках между вторичным и первичным жильем. По нашим наблюдениям, за последние пять лет это рекордный средний дисконт, поэтому вторичка сейчас создает хорошую конкуренцию новостройкам. Надо понимать, что 6% — это средний показатель. Например, двухкомнатные или трехкомнатные квартиры на окраине нередко продаются с хорошим дисконтом и народ их берет. Активизировались и инвесторы, которые начали искать варианты срочной продажи с хорошей скидкой», — сказал Александр Иванов. После объявления частичной мобилизации в России возникла неопределенность на рынке, но она продлилась недолго, отметил эксперт. «Одни собственники начали срочно продавать. При этом дисконт в некоторых случаях был по 30-40% и люди были готовы столько скидывать от начальной цены предложения. Многие все равно оставались в плюсе, поскольку ликвидные варианты недвижимости за последние 2-3 года выросли в цене значительно больше этих значений. Поэтому, если недвижимость была куплена 5-6 лет назад и у человека нет необходимости во встречном варианте, он был готов делать скидку при срочной продаже», — уточнил собеседник агентства. Как отметил Иванов, на рынке растет доля покупателей с наличными деньгами, которые планируют вложить свои сбережения в недвижимость, чтобы уберечь их от инфляции. «Естественно, инвесторов в первую очередь интересуют квартиры с дисконтом и наиболее ликвидные варианты. Они готовы рассматривать предложения на 10-15% ниже рыночной цены. Таких объектов все меньше, но они сохраняются. Уже в начале октября мы фиксируем снижение уровня эмоций на рынке, средний дисконт при продаже вторичного жилья за первую неделю октября находится ниже сентябрьских значений — на уровне 5,9%», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя скидка на вторичное жилье в сентябре 2022 году в городах России достигла рекордных за последние пять лет значений — 6%. В последнюю декаду сентября в некоторых случаях дисконт достигал 30-40% от начальной цены. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов «По восстановлению спроса вторичка обгоняет новостройки из-за выросшего дисконта, который нередко способен компенсировать разницу в ипотечных ставках между вторичным и первичным жильем. По нашим наблюдениям, за последние пять лет это рекордный средний дисконт, поэтому вторичка сейчас создает хорошую конкуренцию новостройкам. Надо понимать, что 6% — это средний показатель. Например, двухкомнатные или трехкомнатные квартиры на окраине нередко продаются с хорошим дисконтом и народ их берет. Активизировались и инвесторы, которые начали искать варианты срочной продажи с хорошей скидкой», — сказал Александр Иванов. После объявления частичной мобилизации в России возникла неопределенность на рынке, но она продлилась недолго, отметил эксперт. «Одни собственники начали срочно продавать. При этом дисконт в некоторых случаях был по 30-40% и люди были готовы столько скидывать от начальной цены предложения. Многие все равно оставались в плюсе, поскольку ликвидные варианты недвижимости за последние 2-3 года выросли в цене значительно больше этих значений. Поэтому, если недвижимость была куплена 5-6 лет назад и у человека нет необходимости во встречном варианте, он был готов делать скидку при срочной продаже», — уточнил собеседник агентства. Как отметил Иванов, на рынке растет доля покупателей с наличными деньгами, которые планируют вложить свои сбережения в недвижимость, чтобы уберечь их от инфляции. «Естественно, инвесторов в первую очередь интересуют квартиры с дисконтом и наиболее ликвидные варианты. Они готовы рассматривать предложения на 10-15% ниже рыночной цены. Таких объектов все меньше, но они сохраняются. Уже в начале октября мы фиксируем снижение уровня эмоций на рынке, средний дисконт при продаже вторичного жилья за первую неделю октября находится ниже сентябрьских значений — на уровне 5,9%», — заключил он.