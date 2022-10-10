В Челябинске уничтожили опасные мандарины

Вредитель попал в регион из Аргентины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске уничтожили мандарины, зараженные опасным вредителем из Аргентины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При проведении фитосанитарного контроля в образце мандаринов (0,3 тонны) из Аргентины выявлен вредный организм — средиземноморская плодовая муха. Насекомое относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, поэтому карантинные мероприятия введены практически во всех государствах, где выращиваются повреждаемые ею растения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Вредитель повреждает около 80 видов растений (апельсины, мандарины, манго, бананы, персики, абрикосы, виноград и др.). Поврежденные личинками плоды загнивают изнутри и опадают раньше срока. Их мякоть полностью разрушается, хотя внешние признаки заражения на плодах отсутствуют.

Собственник товара планировал вывести зараженные мандарины в Казахстан. Ему выдали предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Владелец принял решение уничтожить зараженные фрукты и выполнил предписание в срок.