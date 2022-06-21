Пермячка отсудила у властей компенсацию за сломанную ногу

Потерпевшая потребовала от властей компенсировать моральный и материальный вред Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кудымкара (Пермский край) обратилась с иском в суд к администрации города, требуя компенсацию за сломанную ногу. Женщина просила суд взыскать с властей материальный и моральный ущерб на общую сумму более 128 тысяч рублей.

«В марте этого года истец, двигаясь по улице Лихачева г. Кудымкара, поскользнулась и упала, в результате получила травму ноги в виде перелома лодыжки. В течение месяца женщина проходила лечение, однако до настоящего времени испытывает сильную боль в ноге. Считая, что падение произошло в результате неисполнения ответчиком обязанностей по содержанию пешеходной дорожки, просила суд взыскать материальный ущерб, связанный с приобретением лекарств, в размере 8121 рубль и компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Кудымкарского городского суда.

Определением суда по делу произведена замена ненадлежащего ответчика администрации города Кудымкара на надлежащего ответчика МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги». В итоге стороны пришли к мировому соглашению. Истец отказалась от исковых требований, а ответчик обязался в срок до 20 июля этого года выплатить компенсацию морального вреда в 45 тысяч рублей. Судебное производство по делу было прекращено.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Перми через суд получила компенсацию за коммунальные протечки. Также пермяк отсудил деньги у челябинского курорта после травмы.