Диаспоры Тюменской области собрали тонны гумпомощи для Донбасса

Национальные диаспоры Тюменской области собрали гуманитарную помощь для Донбасса

В Луганскую народную республику из Тюмени будут отправлены макароны, сахар, крупы и другие продукты первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Национальные общественные объединения Тюменской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщает telegram-канали Информационного центра правительства региона. Там добавили, что груз будет направлен в Краснодон и Краснодонский район Луганской народной республики.

«20 национальных общественных объединений региона собрали для жителей Донбасса более трех тонн гуманитарной помощи. Груз, символизирующий единство и дружбу народов России, отправится в Краснодон и Краснодонский район до конца недели. В акции приняли участие азербайджанцы, армяне, белорусы башкиры, дагестанцы, евреи, ингуши, казахи, киргизы, корейцы, молдаване, немцы, русские, таджики, татары, узбеки, украинцы, цыгане, чеченцы, чуваши», — указано в сообщении Инфоцентра.

В Донбасс, в частности, будут отправлены продукты первой необходимости. В том числе мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, макароны, крупы. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон Луганской народной республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 30 сентября, после проведения референдумов, ЛНР и ДНР вошли в состав Российской Федерации. Также в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области.