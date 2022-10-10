10 октября 2022

Свердловский мэр, злоупотреблявший полномочиями, отправлен в отставку

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Запуск новой линии по производству материалов для очистки воды ОАО Огнеупоры. Свердловская область, Богданович, мартьянов павел
Павел Мартьянов признан виновным в злоупотреблении полномочиями Фото:

Глава Богдановича Павел Мартьянов, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями, официально отправлен в отставку абсолютным большинством голосов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Дума единогласно приняла отставку Мартьянова», — рассказал собеседник агентства. Внеочередное заседание по этому вопросу было назначено на 11 октября — после апелляции в Свердловском областном суде, который подтвердил его виновность в злоупотреблении полномочиями.

URA.RU не удалось дозвониться до официального представителя думы. Сам Мартьянов не стал разговаривать с журналистом.

В августе 2020 года — через три года после назначения Мартьянова на пост главы Богдановича — силовики ФСБ задержали его и доставили на допрос. По версии следствия, Мартьянов пытался передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. Суд начался в 2021 году, после чего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Сразу после этого был поднят вопрос об отставке Мартьянова.

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Глава Богдановича Павел Мартьянов, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями, официально отправлен в отставку абсолютным большинством голосов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Дума единогласно приняла отставку Мартьянова», — рассказал собеседник агентства. Внеочередное заседание по этому вопросу было назначено на 11 октября — после апелляции в Свердловском областном суде, который подтвердил его виновность в злоупотреблении полномочиями. URA.RU не удалось дозвониться до официального представителя думы. Сам Мартьянов не стал разговаривать с журналистом. В августе 2020 года — через три года после назначения Мартьянова на пост главы Богдановича — силовики ФСБ задержали его и доставили на допрос. По версии следствия, Мартьянов пытался передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. Суд начался в 2021 году, после чего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Сразу после этого был поднят вопрос об отставке Мартьянова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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