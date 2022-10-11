КГБ Беларуси рассекретил планы террористов из Польши и Украины

12 октября 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

КГБ Белорусии известно о подготовке в республике серии терактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группировки, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Известно о подготовке серии терактов на территории Республики. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Иван Тертель. «Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — сказал глава КГБ во вторник в эфире телеканала «Беларусь — 1». Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях, в том числе обороны. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что его страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики.

На территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группировки, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Известно о подготовке серии терактов на территории Республики. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Иван Тертель. «Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — сказал глава КГБ во вторник в эфире телеканала «Беларусь — 1». Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях, в том числе обороны. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что его страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва. Министерство иностранных дел страны вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории республики.