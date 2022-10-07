В Беларуси заявили о мобилизации 500 тысяч человек из резерва

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Беларусь готова выставить 500 тысяч резервистов Фото:

Министерство обороны Беларуси при необходимости готово выставить 500 тысяч военных резерва. Об этом заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — приводит слова Хренина telegram-канал военного ведомства. По его словам, 60% белорусской армии составляют военные-контрактники, в связи с чем необходимости создавать контрактную армию нет.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране, передает RT.

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Министерство обороны Беларуси при необходимости готово выставить 500 тысяч военных резерва. Об этом заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин. «Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — приводит слова Хренина telegram-канал военного ведомства. По его словам, 60% белорусской армии составляют военные-контрактники, в связи с чем необходимости создавать контрактную армию нет. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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