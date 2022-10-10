В Кремле объяснили, чем будут заниматься совместные войска России и Белоруссии Песков: совместные войска РФ и Белоруссии будут сотрудничать в области обороны 10 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко регулярно взаимодействуют Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии будет взаимодействовать в различных областях, в том числе и области обороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Будут] самые различные формы взаимодействия в самых различных областях, в том числе в области обороны. Это постоянно обсуждается в ходе контактов президентов [России Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко», — пояснил Песков во время конференц-колла. О развертывании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии Лукашенко заявил 10 октября. Также он заявил, что Белоруссия примет и разместит российских военных. Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии будет взаимодействовать в различных областях, в том числе и области обороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Будут] самые различные формы взаимодействия в самых различных областях, в том числе в области обороны. Это постоянно обсуждается в ходе контактов президентов [России Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко», — пояснил Песков во время конференц-колла. О развертывании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии Лукашенко заявил 10 октября. Также он заявил, что Белоруссия примет и разместит российских военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям