В Кремле объяснили, чем будут заниматься совместные войска России и Белоруссии

Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко регулярно взаимодействуют
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии будет взаимодействовать в различных областях, в том числе и области обороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«[Будут] самые различные формы взаимодействия в самых различных областях, в том числе в области обороны. Это постоянно обсуждается в ходе контактов президентов [России Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко», — пояснил Песков во время конференц-колла.
О развертывании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии Лукашенко заявил 10 октября. Также он заявил, что Белоруссия примет и разместит российских военных.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер