В Кремле объяснили, чем будут заниматься совместные войска России и Белоруссии

Песков: совместные войска РФ и Белоруссии будут сотрудничать в области обороны
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко регулярно взаимодействуют Фото:
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Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии будет взаимодействовать в различных областях, в том числе и области обороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Будут] самые различные формы взаимодействия в самых различных областях, в том числе в области обороны. Это постоянно обсуждается в ходе контактов президентов [России Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко», — пояснил Песков во время конференц-колла.

О развертывании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии Лукашенко заявил 10 октября. Также он заявил, что Белоруссия примет и разместит российских военных.

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Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии будет взаимодействовать в различных областях, в том числе и области обороны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Будут] самые различные формы взаимодействия в самых различных областях, в том числе в области обороны. Это постоянно обсуждается в ходе контактов президентов [России Владимира] Путина и [Белоруссии Александра] Лукашенко», — пояснил Песков во время конференц-колла. О развертывании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии Лукашенко заявил 10 октября. Также он заявил, что Белоруссия примет и разместит российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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