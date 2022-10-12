На нефтепроводе «Дружба» обнаружена утечка

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Место утечки перекрыто Фото:

На одной из ниток нефтепровода «Дружба» обнаружена утечка. Об этом сообщает польский оператор PERN.

«Поздно вечером 11 октября системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе „Пшиязь“ („Дружба“) на одной из двух ниток западного участка трубопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Утечка обнаружена на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию. Место утечки перекрыто, причины выясняются. Вторая линия нефтепровода работает.

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На одной из ниток нефтепровода «Дружба» обнаружена утечка. Об этом сообщает польский оператор PERN. «Поздно вечером 11 октября системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе „Пшиязь“ („Дружба“) на одной из двух ниток западного участка трубопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в сообщении на сайте оператора. Утечка обнаружена на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию. Место утечки перекрыто, причины выясняются. Вторая линия нефтепровода работает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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