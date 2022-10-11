Свердловские колледжи срочно готовят студентов к работе на заводах

Для выполнения заказа промышленных предприятий свердловских студентов начали готовить по ускоренной программе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«В Свердловской области внедрили практику ускоренной подготовки специалистов „под заказ“ предприятий», — сообщили в ДИПе. Около 60 студентов хотят устроить на завод Верхней Туры уже в ноябре.
Сроки подготовки были ускорены из-за запроса предприятий. Это позволяет сконцентрироваться на практических навыках студентов, которых трудоустроят для выполнения определенного заказа. В новом проекте подготовки кадров задействованы 1600 студентов.
Ранее сообщалось о срочном наборе работников на предприятие «Завод „Исеть“». Работодатель предлагает гражданам более 150 рабочих мест при трудоустройстве.
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