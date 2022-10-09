Свердловский завод ищет 150 сотрудников без опыта работы, дает бронь от мобилизации и оплачивает жилье

10 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Работа на оборонном предприятии «Завод «Исеть» гарантирует сотрудникам бронь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оборонно-промышленное предприятие «Завод «Исеть» совместно с Каменским-Уральским центром занятости начнет поиск сотрудников, которым предложит на выбор 150 вакансий, бронь от частичной мобилизации и оплатит жилье. Анонс о ярмарке вакансий появился в официальной группе администрации Каменска-Уральского в соцсети «ВКонтакте». «11 октября 2022 года Каменск-Уральский центр занятости проводит ярмарку вакансий с участием предприятия оборонно-промышленного комплекса ОАО «Завод «Исеть». Работодатель предлагает гражданам более 150 рабочих мест при трудоустройстве», — говорится в анонсе мероприятия. Среди предлагаемых должностей: автоматчик, аппаратчик обезжиривания, водители, инженер-электроник, контролер ОТК, лаборант, литейщик пластмасс, маркировщик деталей и приборов, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, оператор станков с ПУ, слесари, токари, фрезеровщики и шлифовщики. «Соискателям предлагаются вакансии без опыта работы, возможно оформление брони и компенсация на жилье», — говорится в сообщении. Ярмарка пройдет в Каменске-Уральском, по адресу: ул. Кунавина, д. 1, информационный зал 2 этажа в течение часа — с 11.00 до 12.00. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сотрудники нескольких крупных компаний решили поменять работу и устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Люди начали увольняться с прошлых рабочих мест, чтобы получить бронь от частичной мобилизации, которая стартовала в России 21 сентября. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от призыва освободили работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оборонно-промышленное предприятие «Завод «Исеть» совместно с Каменским-Уральским центром занятости начнет поиск сотрудников, которым предложит на выбор 150 вакансий, бронь от частичной мобилизации и оплатит жилье. Анонс о ярмарке вакансий появился в официальной группе администрации Каменска-Уральского в соцсети «ВКонтакте». «11 октября 2022 года Каменск-Уральский центр занятости проводит ярмарку вакансий с участием предприятия оборонно-промышленного комплекса ОАО «Завод «Исеть». Работодатель предлагает гражданам более 150 рабочих мест при трудоустройстве», — говорится в анонсе мероприятия. Среди предлагаемых должностей: автоматчик, аппаратчик обезжиривания, водители, инженер-электроник, контролер ОТК, лаборант, литейщик пластмасс, маркировщик деталей и приборов, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, оператор станков с ПУ, слесари, токари, фрезеровщики и шлифовщики. «Соискателям предлагаются вакансии без опыта работы, возможно оформление брони и компенсация на жилье», — говорится в сообщении. Ярмарка пройдет в Каменске-Уральском, по адресу: ул. Кунавина, д. 1, информационный зал 2 этажа в течение часа — с 11.00 до 12.00. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сотрудники нескольких крупных компаний решили поменять работу и устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Люди начали увольняться с прошлых рабочих мест, чтобы получить бронь от частичной мобилизации, которая стартовала в России 21 сентября. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от призыва освободили работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.