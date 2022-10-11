11 октября 2022

Полиция Екатеринбурга бросила силовиков на поиски двух мам с колясками

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция
Полиция просит помочь в поисках подозреваемых в краже Фото:

Силовики ищут двух женщин с колясками, которые, по версии силовиков, украли несколько вещей из магазина одежды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полиция устанавливает личности женщин, заподозренных в краже. Правоохранители полагают, что две гражданки с детскими колясками вынесли из бутика одежду на 19 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-группы.

По версии силовиков, женщины украли юбку, джемперы и платья, что попало на камеры видеонаблюдения. Предположительно, коляска использовалась в качестве прикрытия, а также отвлечения внимания. В колясках женщины прятали краденные вещи, сообщили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о женщинах, попросили сообщить дежурному полиции или напрямую в отдел уголовного розыска, сотрудники которого ориентированы на поимку предполагаемых воров. Самим женщинам предлагают приехать, объяснить свое поведение и в случае признания вины возвратить деньги за украденную одежду.

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Силовики ищут двух женщин с колясками, которые, по версии силовиков, украли несколько вещей из магазина одежды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полиция устанавливает личности женщин, заподозренных в краже. Правоохранители полагают, что две гражданки с детскими колясками вынесли из бутика одежду на 19 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-группы. По версии силовиков, женщины украли юбку, джемперы и платья, что попало на камеры видеонаблюдения. Предположительно, коляска использовалась в качестве прикрытия, а также отвлечения внимания. В колясках женщины прятали краденные вещи, сообщили в полиции. Всех, кто располагает информацией о женщинах, попросили сообщить дежурному полиции или напрямую в отдел уголовного розыска, сотрудники которого ориентированы на поимку предполагаемых воров. Самим женщинам предлагают приехать, объяснить свое поведение и в случае признания вины возвратить деньги за украденную одежду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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