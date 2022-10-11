В Свердловской области выросло количество школьников, изучающих православную культуру

12 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Внутри учебников много иллюстративного материала Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины В Свердловской области школьники чаще стали выбирать основы православной культуры в качестве дополнительного модуля обучения. Разработкой данной программы занималась группа специалистов, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины. «Так, в прошлом году изучение православной культуры выбрали 13% школьников, а в этом — уже 15%. Во многом это связано и с тем, что каждый ученик получает не только учебник, но и специальные рабочие тетради», — рассказали представители фонда. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что дети и родители позитивно откликаются на уроки православной культуры. «Возник новый запрос, чтобы расширить количество учебных модулей. Там тонко рассказывается об основах православия, которое присутствует в нашей жизни, чтобы дети отражали и понимали смысл семьи, смысл патриотизма, смысл храма или монастыря, мимо которого они ходят в школу», — заявил митрополит. По словам заместителя директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич, организация уделяет особое внимание образовательным проектам региона. Она также отметила, что учебники по основам православия передаются в школы фондом совместно с митрополитом Евгением. В 2021 году в школы поступило 7000 комплектов, в этом году к ним добавилось еще 5500 штук. К каждому учебнику прилагается рабочая тетрадь с QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией. В качестве признательности фонду вручили благодарственное письмо за постоянное внимание и поддержку духовно-нравственных образовательных проектов Министерства просвещения РФ. Разработанный учебный модуль о православной культуре соответствует всем требованиям и особенностям современного образования Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Печать образовательной литературы взял на себя Фонд святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Свердловской области школьники чаще стали выбирать основы православной культуры в качестве дополнительного модуля обучения. Разработкой данной программы занималась группа специалистов, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины. «Так, в прошлом году изучение православной культуры выбрали 13% школьников, а в этом — уже 15%. Во многом это связано и с тем, что каждый ученик получает не только учебник, но и специальные рабочие тетради», — рассказали представители фонда. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что дети и родители позитивно откликаются на уроки православной культуры. «Возник новый запрос, чтобы расширить количество учебных модулей. Там тонко рассказывается об основах православия, которое присутствует в нашей жизни, чтобы дети отражали и понимали смысл семьи, смысл патриотизма, смысл храма или монастыря, мимо которого они ходят в школу», — заявил митрополит. По словам заместителя директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич, организация уделяет особое внимание образовательным проектам региона. Она также отметила, что учебники по основам православия передаются в школы фондом совместно с митрополитом Евгением. В 2021 году в школы поступило 7000 комплектов, в этом году к ним добавилось еще 5500 штук. К каждому учебнику прилагается рабочая тетрадь с QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией. В качестве признательности фонду вручили благодарственное письмо за постоянное внимание и поддержку духовно-нравственных образовательных проектов Министерства просвещения РФ.