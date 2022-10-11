В Курганской области объявили о новых выборах

В 2023 году в Курганской области будут выбирать депутатов дум Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. О новых выборах сообщил заместитель директора департамента информационной и внутренней политики региона Евгений Сорогин на заседании комитета областной думы по региональной политике и местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU.
«До конца этого года в Варгашинском, Катайском и Далматовском округах начнутся процедуры по формированию органов местного самоуправления. После пройдут выборы депутатов окружных дум. Ориентировочно, это произойдет в начале 2023 года. После этого будут назначены и проведены конкурсы по избранию глав округов», — рассказал депутатам Сорогин. До конца 2022 года в округ будет преобразован Притобольный район. Соответствующий закон на ближайших заседаниях примет Курганская облдума.
Чиновник подчеркнул, что муниципальная реформа в Курганской области будет завершена в следующем году. В результате в регионе будет два городских и 24 муниципальных округов.
Ранее URA.RU писало, реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области запустили в 2019 году. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что она помогает снизить на местах число неэффективных начальников. Реформа в нескольких муниципалитетах проходила со скандалами. В частности, против преобразования выступали сельсоветы в Притобольном районе, Кетовском и Юргамышском округах.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45