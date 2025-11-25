«Ночью на территорию глэмпинга пришла группа неизвестных людей. Они разбивали окна, ломали забор, закидывали домик охранника тяжелыми предметами. Мы не знаем, кто эти люди. Их действия были опасными, агрессивными, могли закончится трагедией. Мы вызвали полицию, передали материалы, просим справедливого и внимательного расследования. Глэмпинг находится в небольшом районе, где многие люди знакомы между собой. Некоторые ситуации могут быть связаны с неформальными отношениями. Обращаюсь к областным властям, правоохранительным органам, ко всем, кто может помочь обратить внимание на нашу ситуацию. Мы вложили в глэмпинг свое здоровье, годы труда и последние средства», — рассказал сын собственницы глэмпинг «Погнали в лес» Валентин. Видео опубликовано в группе глэмпинга во «ВКонтакте».