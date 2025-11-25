Вандалы разгромили курганскую базу отдыха. Фото, видео
Неизвестные разбили глэмпинг в Юргамышском округе
Фото: Владимир Жабриков
В Курганской области группа мужчин разгромила глэмпинг «Погнали в лес» Юргамышского округа. Нападение неизвестных на базу отдыха произошло 24 ноября и попало на камеры видеонаблюдения. Владельцы глэмпинга опубликовали кадры в курганских пабликах, просят внимания к ситуации и тщательного расследования. По некоторым данным, пострадал охранник глэмпинга.
«Ночью на территорию глэмпинга пришла группа неизвестных людей. Они разбивали окна, ломали забор, закидывали домик охранника тяжелыми предметами. Мы не знаем, кто эти люди. Их действия были опасными, агрессивными, могли закончится трагедией. Мы вызвали полицию, передали материалы, просим справедливого и внимательного расследования. Глэмпинг находится в небольшом районе, где многие люди знакомы между собой. Некоторые ситуации могут быть связаны с неформальными отношениями. Обращаюсь к областным властям, правоохранительным органам, ко всем, кто может помочь обратить внимание на нашу ситуацию. Мы вложили в глэмпинг свое здоровье, годы труда и последние средства», — рассказал сын собственницы глэмпинг «Погнали в лес» Валентин. Видео опубликовано в группе глэмпинга во «ВКонтакте».
Группа мужчин разгромила глэмпинг в Курганской области
Фото: Инцидент | Курган
Глэмпинг «Погнали в лес» расположен в Елизаветинском лесу Юргамышского округа. Охранник базы пострадал из-за погрома неизвестных. Глэмпинг — это субсидируемый проект, созданный при поддержке Курганской области в рамках развития внутреннего туризма.
URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. «Данный факт зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД „Юргамышский“, проводится проверка», — ответили в пресс-службе ведомства.
- Олег25 ноября 2025 15:27Такой глэмпинг - это же мечта для многих, особенно для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. А эти типы приехали на Ягуаре без номеров, пьяные, ломали, угрожали, охранника порезали... Такое надо быстро пресекать!
- Кира25 ноября 2025 15:25Серёзно, это не вандалы, это бандиты! Эти типы приехали, всё разгромили, охранника поранили... Это уже не просто хулиганство, это преступление! Семье владельцев огромная поддержка и удачи в восстановлении!
- Ваш добрый друг25 ноября 2025 15:23Придурки лагерные
- Алена25 ноября 2025 15:22Такое не просто так делается - тут явно что-то личное или какие-то интересы. Правоохранителям надо оперативнее изолировать таких граждан от общества, а не ждать, пока кто-то серьёзно пострадает. Глэмпинг - это же место, где люди мечтают отдохнуть, а эти типы всё разнесли за ночь. Надеюсь, найдут и накажут по всей строгости!