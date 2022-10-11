Шумков поручил готовить будущих бойцов на полигоне

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил вести подготовку будущих бойцов на полигоне. Для этого власти ведут переговоры с владельцами полигонов, сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков на страницах регионального правительства в соцсетях.
«По согласованию с командованием еланского учебного центра по инициативе губернатора Курганской области, мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. По решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, для того чтобы на этом полигоне и в будущем нам готовить наших ребят. Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно», — рассказал Носков.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор отправил медиков в Елань. Они должны научить мобилизованных из региона оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Носков уточнил, что углубленные занятия проводятся не только для для мобилизованных в учебных частях, но и для тех, кто получил повестки и ожидает отправки в часть.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45