Шумков поручил готовить будущих бойцов на полигоне

12 октября 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Власти будут готовить мобилизованных из Курганской области на полигоне Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил вести подготовку будущих бойцов на полигоне. Для этого власти ведут переговоры с владельцами полигонов, сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков на страницах регионального правительства в соцсетях. «По согласованию с командованием еланского учебного центра по инициативе губернатора Курганской области, мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. По решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, для того чтобы на этом полигоне и в будущем нам готовить наших ребят. Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно», — рассказал Носков. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор отправил медиков в Елань. Они должны научить мобилизованных из региона оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Носков уточнил, что углубленные занятия проводятся не только для для мобилизованных в учебных частях, но и для тех, кто получил повестки и ожидает отправки в часть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил вести подготовку будущих бойцов на полигоне. Для этого власти ведут переговоры с владельцами полигонов, сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков на страницах регионального правительства в соцсетях. «По согласованию с командованием еланского учебного центра по инициативе губернатора Курганской области, мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. По решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, для того чтобы на этом полигоне и в будущем нам готовить наших ребят. Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно», — рассказал Носков. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор отправил медиков в Елань. Они должны научить мобилизованных из региона оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Носков уточнил, что углубленные занятия проводятся не только для для мобилизованных в учебных частях, но и для тех, кто получил повестки и ожидает отправки в часть.