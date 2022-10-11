11 октября 2022

Шумков поручил готовить будущих бойцов на полигоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Власти будут готовить мобилизованных из Курганской области на полигоне Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил вести подготовку будущих бойцов на полигоне. Для этого власти ведут переговоры с владельцами полигонов, сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков на страницах регионального правительства в соцсетях.

«По согласованию с командованием еланского учебного центра по инициативе губернатора Курганской области, мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. По решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, для того чтобы на этом полигоне и в будущем нам готовить наших ребят. Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно», — рассказал Носков.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор отправил медиков в Елань. Они должны научить мобилизованных из региона оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Носков уточнил, что углубленные занятия проводятся не только для для мобилизованных в учебных частях, но и для тех, кто получил повестки и ожидает отправки в часть.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил вести подготовку будущих бойцов на полигоне. Для этого власти ведут переговоры с владельцами полигонов, сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков на страницах регионального правительства в соцсетях. «По согласованию с командованием еланского учебного центра по инициативе губернатора Курганской области, мы отправили туда инструкторов, которые занимаются с нашими ребятами боевой подготовкой. Отправили туда медиков, которые проводят с ребятами практические занятия по тактической медицине. По решению губернатора сейчас прорабатываем с организациями, у которых есть свои полигоны, для того чтобы на этом полигоне и в будущем нам готовить наших ребят. Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно», — рассказал Носков. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор отправил медиков в Елань. Они должны научить мобилизованных из региона оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Носков уточнил, что углубленные занятия проводятся не только для для мобилизованных в учебных частях, но и для тех, кто получил повестки и ожидает отправки в часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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