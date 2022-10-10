Курганский губернатор отправил медиков в Елань учить мобилизованных

Курганские медики учат мобилизованных оказывать первую помощь

Первой медицинской помощи мобилизованных в воинской части будут учить курганские медики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил курганских медиков в воинскую часть в Елани (под Камышловом, Свердловская область) для обучения мобилизованных. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к региональным властям. Информацию подтвердили в департаменте информационной и внутренней политики региона.

«Шумков поручил отправить часть врачей в Елань, чтобы они научили мобилизованных оказывать первую медицинскую помощь, объяснили, как вести себя в различных ситуациях. Особое внимание уделят оказанию помощи при ранениях. В 80% случаев своевременное оказание медпомощи в этих случаях помогает избежать серьезных последствий», — подчеркнул источник. Он добавил, что на обучение, которое проводили в Кургане в центрах сбора мобилизованных перед отправкой, было мало времени.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что по поручению губернатора курганские врачи отправились в Елань. «Учат мобилизованных оказанию медицинской помощи», — уточнили в областном правительстве.

Ранее URA.RU писало, что в конце сентября Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Курганцев учили боевой подготовке и оказанию медпомощи директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, руководитель регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркивал, что основная ее задача — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября, после проведения референдумов, ЛНР и ДНР вошли в состав Российской Федерации. Также в состав России вошли Херсонская и Запорожская области.