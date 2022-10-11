Курганские власти покупают военное оборудование и термосы для мобилизованных

12 октября 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Мобилизованных из Курганской области власти снабжают вещами и дополнительными продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области приобретает специальное военное оборудование, военные термоса и другие важные бытовые предметы для мобилизованных. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков. «Приобретается правительством области специальное военное оборудование, которое может быть там нашим ребятам полезно. Уделяем большое внимание быту наших ребят. Покупаем палатки, печки, газовые плитки с газовыми баллонами. По просьбе Еланской части, общались с командиром части, приобретаем военные термоса», — приводит слова Носкова пресс-служба регионального правительства. Носков подчеркнул, что в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных в Курганской области участвуют организации, предприятия. В отправках есть и вещевое обмундирование: шапки, маскировочные халаты, носки, перчатки. Также регион снабжает мобилизованных дополнительными продуктами, сухпайками и водой. В состав сухих пайков помимо консервов включена пища быстрого приготовления. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил проводить подготовку мобилизованных на полигоне. Она будет включать огневую, инженерную и медицинскую подготовку, пользование квадрокоптерами, ориентирование на местности.

Правительство Курганской области приобретает специальное военное оборудование, военные термоса и другие важные бытовые предметы для мобилизованных. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков. «Приобретается правительством области специальное военное оборудование, которое может быть там нашим ребятам полезно. Уделяем большое внимание быту наших ребят. Покупаем палатки, печки, газовые плитки с газовыми баллонами. По просьбе Еланской части, общались с командиром части, приобретаем военные термоса», — приводит слова Носкова пресс-служба регионального правительства. Носков подчеркнул, что в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных в Курганской области участвуют организации, предприятия. В отправках есть и вещевое обмундирование: шапки, маскировочные халаты, носки, перчатки. Также регион снабжает мобилизованных дополнительными продуктами, сухпайками и водой. В состав сухих пайков помимо консервов включена пища быстрого приготовления. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил проводить подготовку мобилизованных на полигоне. Она будет включать огневую, инженерную и медицинскую подготовку, пользование квадрокоптерами, ориентирование на местности.