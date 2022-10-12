Бюджет ЕС до 2027 года заканчивается из-за помощи Украине в 2022 году

Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета.
Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.