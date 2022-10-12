Бюджет ЕС до 2027 года заканчивается из-за помощи Украине в 2022 году

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Евросоюз пытается скорректировать уже принятый бюджет из-за помощи Украине Фото:

Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета.

Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.

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Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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