Бюджет ЕС до 2027 года заканчивается из-за помощи Украине в 2022 году

12 октября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Евросоюз пытается скорректировать уже принятый бюджет из-за помощи Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.

Рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом пишет деловое издание Financial Times со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Бюджет, спланированный на 2021—2027 годы, не был подготовлен, чтобы справляться с таким количеством задач одновременно», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, сейчас Евросоюз пытается разработать план по корректировке бюджета. Страны Евросоюза увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС создаст фонд военной помощи Украине. В Еврокомиссии также анонсировали выделение Киеву новой военной помощи на сумму в 2 млрд евро, пишет RT.