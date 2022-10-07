Евросоюз создаст фонд военной помощи Украине 07 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 + Макрон анонсировал создание нового фонда в поддержку Украины Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский союз создаст фонд военной помощи Украине в размере 100 млн евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий», — сказал Макрон в ходе брифинга на неформальном саммите лидеров ЕС в Праге. Трансляция мероприятия велась на телеканале Ruptly. По словам французского лидера, страна готова продолжать поставки «оборонительных вооружений» Украине и ведет переговоры с Данией по вопросу передачи новых САУ (самоходных артиллерийский установок — прим. URA.RU) «Цезарь» на Украину. На Украине проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее западные страны активно оказывают военную и финансовую помощь ВСУ, усиливая при этом санкционное давление на Россию. Запад активно оказывает финансовую поддержку Украине, однако киевские власти утверждают, что этого недостаточно, пишет Life . Европейский союз создаст фонд военной помощи Украине в размере 100 млн евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий», — сказал Макрон в ходе брифинга на неформальном саммите лидеров ЕС в Праге. Трансляция мероприятия велась на телеканале Ruptly. По словам французского лидера, страна готова продолжать поставки «оборонительных вооружений» Украине и ведет переговоры с Данией по вопросу передачи новых САУ (самоходных артиллерийский установок — прим. URA.RU) «Цезарь» на Украину. На Украине проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее западные страны активно оказывают военную и финансовую помощь ВСУ, усиливая при этом санкционное давление на Россию. Запад активно оказывает финансовую поддержку Украине, однако киевские власти утверждают, что этого недостаточно, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям