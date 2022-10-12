Власти США отказались от новой «холодной войны»

12 октября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

США не используют третьи страны в качестве своих «прокси», заявил Джейк Салливан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома. «Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой „холодной войны“. Напротив, мы пытаемся поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех», — говорится в стратегии. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя новую стратегию, заявил, что Вашингтон не использует третьи страны для ведения «прокси» войны. «Мы намерены взаимодействовать с ними (третьими странами — прим. URA.RU) для продвижения общих интересов, исходя из поставленных ими условий», — заявил Салливан.

США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома. «Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой „холодной войны“. Напротив, мы пытаемся поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех», — говорится в стратегии. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя новую стратегию, заявил, что Вашингтон не использует третьи страны для ведения «прокси» войны. «Мы намерены взаимодействовать с ними (третьими странами — прим. URA.RU) для продвижения общих интересов, исходя из поставленных ими условий», — заявил Салливан.