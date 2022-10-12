Байден отказался от встречи с Путиным

12 октября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

В США готовы рассмотреть предложения по обмену заключенными Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но предложение по обмену заключенными может его заинтересовать. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Байден не намерен встречаться с Путиным», — заявили в Белом доме. Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома. Там добавили, что власти США готовы рассмотреть встречное предложение России по обмену заключенными. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США. В России примут любые предложения о возможной встрече.

Президент США Джо Байден не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но предложение по обмену заключенными может его заинтересовать. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Байден не намерен встречаться с Путиным», — заявили в Белом доме. Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома. Там добавили, что власти США готовы рассмотреть встречное предложение России по обмену заключенными. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США. В России примут любые предложения о возможной встрече.