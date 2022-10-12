Байден отказался от встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
В США готовы рассмотреть предложения по обмену заключенными Фото:

Президент США Джо Байден не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но предложение по обмену заключенными может его заинтересовать. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Байден не намерен встречаться с Путиным», — заявили в Белом доме. Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома. Там добавили, что власти США готовы рассмотреть встречное предложение России по обмену заключенными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США. В России примут любые предложения о возможной встрече.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент США Джо Байден не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но предложение по обмену заключенными может его заинтересовать. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Байден не намерен встречаться с Путиным», — заявили в Белом доме. Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома. Там добавили, что власти США готовы рассмотреть встречное предложение России по обмену заключенными. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США. В России примут любые предложения о возможной встрече.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...