Лавров: Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров допустил возможность переговоров с США Фото:

Россия не отказывалась от переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, в будущем они могут состояться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Глава МИД отметил, что пока от руководства США предложений о переговорах не поступало.

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Россия не отказывалась от переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, в будущем они могут состояться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Глава МИД отметил, что пока от руководства США предложений о переговорах не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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