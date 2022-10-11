Лавров: Москва рассмотрит предложение о встрече Путина с Байденом

11 октября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Лавров допустил возможность переговоров с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не отказывалась от переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, в будущем они могут состояться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Глава МИД отметил, что пока от руководства США предложений о переговорах не поступало.

Россия не отказывалась от переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, в будущем они могут состояться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Глава МИД отметил, что пока от руководства США предложений о переговорах не поступало.