Челябинцы активно скупают недвижимость в Дубае

Жители Челябинска активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.
«Сейчас челябинцы в основном приобретают недвижимость в Дубае. При этом 98% сделок — это покупка дистанционно. Рост цен на недвижимость в ОАЭ на данный момент достигает от 10 до 30% в год», — поделился Подпятников.
По его данным, квартира-студия площадью 50 квадратных метров в Дубае в среднем стоит около 25 миллионов рублей. Эксперт отмечает, что жилье в Дубае дает его обладателю ряд преимуществ. Это временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте. Квартиру также можно сдавать в аренду ради получения прибыли.
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