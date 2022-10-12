12 октября 2022

Челябинцы активно скупают недвижимость в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Квартиры в Дубае стоят в среднем 25 млн рублей Фото:

Жители Челябинска активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Сейчас челябинцы в основном приобретают недвижимость в Дубае. При этом 98% сделок — это покупка дистанционно. Рост цен на недвижимость в ОАЭ на данный момент достигает от 10 до 30% в год», — поделился Подпятников.

По его данным, квартира-студия площадью 50 квадратных метров в Дубае в среднем стоит около 25 миллионов рублей. Эксперт отмечает, что жилье в Дубае дает его обладателю ряд преимуществ. Это временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте. Квартиру также можно сдавать в аренду ради получения прибыли.

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Жители Челябинска активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «Сейчас челябинцы в основном приобретают недвижимость в Дубае. При этом 98% сделок — это покупка дистанционно. Рост цен на недвижимость в ОАЭ на данный момент достигает от 10 до 30% в год», — поделился Подпятников. По его данным, квартира-студия площадью 50 квадратных метров в Дубае в среднем стоит около 25 миллионов рублей. Эксперт отмечает, что жилье в Дубае дает его обладателю ряд преимуществ. Это временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте. Квартиру также можно сдавать в аренду ради получения прибыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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