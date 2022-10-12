12 октября 2022

Мошенники взломали сообщество URA.RU в социальной сети «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть
Злоумышленники взломали группу URA.RU в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Официальное сообщество URA.RU в соцсети «ВКонтакте» подверглось атаке мошенников. Они предлагают поучаствовать в розыгрыше и отправить деньги взамен на ненастоящий подарок.

Мы уже занимаемся решением этой проблемы. Также был отправлен запрос в пресс-службу «ВКонтакте», но на момент публикации ответ не был получен. Если вам пришло сообщение от лица нашего сообщества о том, что вы выиграли в розыгрыше — ни в коем случае не переходите по присланным ссылкам.

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Официальное сообщество URA.RU в соцсети «ВКонтакте» подверглось атаке мошенников. Они предлагают поучаствовать в розыгрыше и отправить деньги взамен на ненастоящий подарок. Мы уже занимаемся решением этой проблемы. Также был отправлен запрос в пресс-службу «ВКонтакте», но на момент публикации ответ не был получен. Если вам пришло сообщение от лица нашего сообщества о том, что вы выиграли в розыгрыше — ни в коем случае не переходите по присланным ссылкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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