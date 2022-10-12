Мошенники взломали сообщество URA.RU в социальной сети «ВКонтакте»

13 октября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Злоумышленники взломали группу URA.RU в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальное сообщество URA.RU в соцсети «ВКонтакте» подверглось атаке мошенников. Они предлагают поучаствовать в розыгрыше и отправить деньги взамен на ненастоящий подарок. Мы уже занимаемся решением этой проблемы. Также был отправлен запрос в пресс-службу «ВКонтакте», но на момент публикации ответ не был получен. Если вам пришло сообщение от лица нашего сообщества о том, что вы выиграли в розыгрыше — ни в коем случае не переходите по присланным ссылкам.

Официальное сообщество URA.RU в соцсети «ВКонтакте» подверглось атаке мошенников. Они предлагают поучаствовать в розыгрыше и отправить деньги взамен на ненастоящий подарок. Мы уже занимаемся решением этой проблемы. Также был отправлен запрос в пресс-службу «ВКонтакте», но на момент публикации ответ не был получен. Если вам пришло сообщение от лица нашего сообщества о том, что вы выиграли в розыгрыше — ни в коем случае не переходите по присланным ссылкам.