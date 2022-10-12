Путин наградил двух тюменцев

13 октября 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы получили награды за вклад в культуру и спорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указом президента России Владимира Путина были награждены двое тюменцев. Один из них является работником сферы культуры, а второй тренером в спортивном центре. Документ с таким содержанием размещен на официальном портале правовой информации. Наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени Ожегина Николая Афанасьевича. Присвоить звание «Заслуженный работник культуры РФ» Каплуновой Алине Александровне», — прописано в указе. Ожегин получил награду за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры. Мужчина работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Каплунова же является заместителем директора МАУ ДО «Детская школа искусств» в городе Ишиме (Тюменская область) и получила звание за большой вклад в развитие отечественной культуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре двое других тюменцев также удостоились государственных наград. Оба работают в сфере культуры, за что и были поощрены.

Указом президента России Владимира Путина были награждены двое тюменцев. Один из них является работником сферы культуры, а второй тренером в спортивном центре. Документ с таким содержанием размещен на официальном портале правовой информации. Наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени Ожегина Николая Афанасьевича. Присвоить звание «Заслуженный работник культуры РФ» Каплуновой Алине Александровне», — прописано в указе. Ожегин получил награду за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры. Мужчина работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Каплунова же является заместителем директора МАУ ДО «Детская школа искусств» в городе Ишиме (Тюменская область) и получила звание за большой вклад в развитие отечественной культуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре двое других тюменцев также удостоились государственных наград. Оба работают в сфере культуры, за что и были поощрены.