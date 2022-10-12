Путин наградил двух тюменцев

Указом президента России Владимира Путина были награждены двое тюменцев. Один из них является работником сферы культуры, а второй тренером в спортивном центре. Документ с таким содержанием размещен на официальном портале правовой информации.
Наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени Ожегина Николая Афанасьевича. Присвоить звание «Заслуженный работник культуры РФ» Каплуновой Алине Александровне», — прописано в указе.
Ожегин получил награду за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры. Мужчина работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Каплунова же является заместителем директора МАУ ДО «Детская школа искусств» в городе Ишиме (Тюменская область) и получила звание за большой вклад в развитие отечественной культуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре двое других тюменцев также удостоились государственных наград. Оба работают в сфере культуры, за что и были поощрены.
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