Студенты из Тюмени готовят инновацию для хирургов

Студенты тюменского медуниверситета разрабатывают антибактериальную одежду для хирургов

13 октября 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Студенты утверждают, что текущая форма хирургов неудобна и слишком дорога Фото: Pixabay Учащиеся Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) создали стартап по разработке новой одежды для хирургов. Студенты рассказали пресс-службе вуза, что их костюмы будут шить из инновационной ткани, которая во многих аспектах должна быть лучше текущей одежды для врачей. «Мы разрабатываем одежду, выполненную из инновационной ткани с ионами серебра, обладающей антибактериальными свойствами. Костюмы будут сшиты по индивидуальным меркам, долговечны и просты в уходе», — передают слова студента четвертого курса Андрея Цыгельника в пресс-службе ТюмГМУ. По мнению учащегося, используемая сейчас одежда слишком дорога, а универсальные размеры неудобны хирургам. На данный момент эксперты университета Иннополис помогают студентам доработать идею. Первые образцы готовой одежды пообещали предоставить к ноябрю. После этого тюменцы будут искать потенциальных инвесторов и участвовать в грантовых конкурсах. Ранее URA.RU сообщало, доцент ТюмГМУ обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировки в Казахстан. Об этом она рассказала после исследования летучих мышей.

Учащиеся Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) создали стартап по разработке новой одежды для хирургов. Студенты рассказали пресс-службе вуза, что их костюмы будут шить из инновационной ткани, которая во многих аспектах должна быть лучше текущей одежды для врачей. «Мы разрабатываем одежду, выполненную из инновационной ткани с ионами серебра, обладающей антибактериальными свойствами. Костюмы будут сшиты по индивидуальным меркам, долговечны и просты в уходе», — передают слова студента четвертого курса Андрея Цыгельника в пресс-службе ТюмГМУ. По мнению учащегося, используемая сейчас одежда слишком дорога, а универсальные размеры неудобны хирургам. На данный момент эксперты университета Иннополис помогают студентам доработать идею. Первые образцы готовой одежды пообещали предоставить к ноябрю. После этого тюменцы будут искать потенциальных инвесторов и участвовать в грантовых конкурсах. Ранее URA.RU сообщало, доцент ТюмГМУ обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировки в Казахстан. Об этом она рассказала после исследования летучих мышей.