12 октября 2022
11 октября 2022

Студенты из Тюмени готовят инновацию для хирургов

Студенты тюменского медуниверситета разрабатывают антибактериальную одежду для хирургов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Медицина., операция, хирург, медицина, врач, доктор
Студенты утверждают, что текущая форма хирургов неудобна и слишком дорога Фото:

Учащиеся Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) создали стартап по разработке новой одежды для хирургов. Студенты рассказали пресс-службе вуза, что их костюмы будут шить из инновационной ткани, которая во многих аспектах должна быть лучше текущей одежды для врачей.

«Мы разрабатываем одежду, выполненную из инновационной ткани с ионами серебра, обладающей антибактериальными свойствами. Костюмы будут сшиты по индивидуальным меркам, долговечны и просты в уходе», — передают слова студента четвертого курса Андрея Цыгельника в пресс-службе ТюмГМУ. По мнению учащегося, используемая сейчас одежда слишком дорога, а универсальные размеры неудобны хирургам.

На данный момент эксперты университета Иннополис помогают студентам доработать идею. Первые образцы готовой одежды пообещали предоставить к ноябрю. После этого тюменцы будут искать потенциальных инвесторов и участвовать в грантовых конкурсах.

Ранее URA.RU сообщало, доцент ТюмГМУ обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировки в Казахстан. Об этом она рассказала после исследования летучих мышей.

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Учащиеся Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) создали стартап по разработке новой одежды для хирургов. Студенты рассказали пресс-службе вуза, что их костюмы будут шить из инновационной ткани, которая во многих аспектах должна быть лучше текущей одежды для врачей. «Мы разрабатываем одежду, выполненную из инновационной ткани с ионами серебра, обладающей антибактериальными свойствами. Костюмы будут сшиты по индивидуальным меркам, долговечны и просты в уходе», — передают слова студента четвертого курса Андрея Цыгельника в пресс-службе ТюмГМУ. По мнению учащегося, используемая сейчас одежда слишком дорога, а универсальные размеры неудобны хирургам. На данный момент эксперты университета Иннополис помогают студентам доработать идею. Первые образцы готовой одежды пообещали предоставить к ноябрю. После этого тюменцы будут искать потенциальных инвесторов и участвовать в грантовых конкурсах. Ранее URA.RU сообщало, доцент ТюмГМУ обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировки в Казахстан. Об этом она рассказала после исследования летучих мышей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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