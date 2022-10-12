12 октября 2022

В Тюменской области мать достала ребенка из коляски и бросила на землю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тополиный пух. Курган, мать и дитя, материнство, детская коляска
Суд ограничил мать в родительских правах Фото:

В Ишиме (Тюменская область) мать достала из коляски сына 2021 года рождения и бросила его на землю, после чего скрылась в неизвестном направлении. Информация о происшествии поступила на городскую станцию скорой помощи от очевидца, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В процессе разбирательства сотрудники полиции установили личности матери и ребенка. Выяснилось, что мать ребенка Марина Г. Уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию малыша. В настоящее время женщина является безработной, имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которую не сможет погасить к осени», — сообщили в пресс-службе.

По итогам разбирательства сотрудники управления социальной защиты обратились в ишимский районный суд с иском об ограничении Марины Г. В родительских правах. Суд удовлетворил исковые требования истца. Кроме этого, с матери взысканы алименты в размере одной четвертой доходов и госпошлина 300 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что управление соцзащиты Ишима подавало в суд на родителей другого ребенка, которого они бросили в роддоме. Тогда новорожденный был помещен в «Тюменский специализированный дом ребенка». Мать лишили родительских прав, а отца — нет.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Ишиме (Тюменская область) мать достала из коляски сына 2021 года рождения и бросила его на землю, после чего скрылась в неизвестном направлении. Информация о происшествии поступила на городскую станцию скорой помощи от очевидца, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В процессе разбирательства сотрудники полиции установили личности матери и ребенка. Выяснилось, что мать ребенка Марина Г. Уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию малыша. В настоящее время женщина является безработной, имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которую не сможет погасить к осени», — сообщили в пресс-службе. По итогам разбирательства сотрудники управления социальной защиты обратились в ишимский районный суд с иском об ограничении Марины Г. В родительских правах. Суд удовлетворил исковые требования истца. Кроме этого, с матери взысканы алименты в размере одной четвертой доходов и госпошлина 300 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что управление соцзащиты Ишима подавало в суд на родителей другого ребенка, которого они бросили в роддоме. Тогда новорожденный был помещен в «Тюменский специализированный дом ребенка». Мать лишили родительских прав, а отца — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...