В Тюменской области мать достала ребенка из коляски и бросила на землю

13 октября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Суд ограничил мать в родительских правах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) мать достала из коляски сына 2021 года рождения и бросила его на землю, после чего скрылась в неизвестном направлении. Информация о происшествии поступила на городскую станцию скорой помощи от очевидца, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В процессе разбирательства сотрудники полиции установили личности матери и ребенка. Выяснилось, что мать ребенка Марина Г. Уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию малыша. В настоящее время женщина является безработной, имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которую не сможет погасить к осени», — сообщили в пресс-службе. По итогам разбирательства сотрудники управления социальной защиты обратились в ишимский районный суд с иском об ограничении Марины Г. В родительских правах. Суд удовлетворил исковые требования истца. Кроме этого, с матери взысканы алименты в размере одной четвертой доходов и госпошлина 300 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что управление соцзащиты Ишима подавало в суд на родителей другого ребенка, которого они бросили в роддоме. Тогда новорожденный был помещен в «Тюменский специализированный дом ребенка». Мать лишили родительских прав, а отца — нет.

В Ишиме (Тюменская область) мать достала из коляски сына 2021 года рождения и бросила его на землю, после чего скрылась в неизвестном направлении. Информация о происшествии поступила на городскую станцию скорой помощи от очевидца, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В процессе разбирательства сотрудники полиции установили личности матери и ребенка. Выяснилось, что мать ребенка Марина Г. Уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию малыша. В настоящее время женщина является безработной, имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которую не сможет погасить к осени», — сообщили в пресс-службе. По итогам разбирательства сотрудники управления социальной защиты обратились в ишимский районный суд с иском об ограничении Марины Г. В родительских правах. Суд удовлетворил исковые требования истца. Кроме этого, с матери взысканы алименты в размере одной четвертой доходов и госпошлина 300 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что управление соцзащиты Ишима подавало в суд на родителей другого ребенка, которого они бросили в роддоме. Тогда новорожденный был помещен в «Тюменский специализированный дом ребенка». Мать лишили родительских прав, а отца — нет.