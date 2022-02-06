06 февраля 2022
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04 февраля 2022

Тюменку, бросившую младенца в роддоме, лишили родительских прав. Женщина все отрицает

© Служба новостей «URA.RU»
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Из роддома ребенок был направлен в детский дом, так как родители его не забрали Фото:

Управление социальной защиты Ишима (Тюменская область) подало в суд на родителей новорожденного ребенка, которых обвинили в том, что они бросили его в роддоме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда. По итогу мать лишили родительских прав, а отца — нет.

«Управление соцзащиты населения Ишима обратилось с иском о лишении родительских прав. Ребенок был оставлен родителями в медицинском учреждении, затем помещен в „Тюменский специализированный дом ребенка“, так как по состоянию здоровья нуждался в получении специального ухода, после чего родители его не забрали», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

В ходе процесса родители рассказали свою точку зрения на ситуацию. По словам матери, она не бросала ребенка: ее выписали из роддома, а малыша оставили в соматическом отделении. Женщина утверждала, что неоднократно передавал туда вещи, подгузники и пустышки.

Мужчина пояснил, что свое отцовство он установил не сразу. А когда это было сделано, иск уже передали в суд, поэтому из детского дома ему ребенка не отдали. При этом папа постоянно его навещает, возит необходимые вещи.

Суд, в свою очередь, установил, что мать не предпринимала мер к тому, чтобы забрать ребенка из больницы. Поэтому женщину все же лишили родительских прав. А вот для применения такой меры в отношении отца оснований не нашли.

Ранее URA.RU писало, что жительницу Заводоуковска лишили родительских прав. Женщина позволяла своим детям-инвалидам курить.

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Управление социальной защиты Ишима (Тюменская область) подало в суд на родителей новорожденного ребенка, которых обвинили в том, что они бросили его в роддоме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского городского суда. По итогу мать лишили родительских прав, а отца — нет. «Управление соцзащиты населения Ишима обратилось с иском о лишении родительских прав. Ребенок был оставлен родителями в медицинском учреждении, затем помещен в „Тюменский специализированный дом ребенка“, так как по состоянию здоровья нуждался в получении специального ухода, после чего родители его не забрали», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. В ходе процесса родители рассказали свою точку зрения на ситуацию. По словам матери, она не бросала ребенка: ее выписали из роддома, а малыша оставили в соматическом отделении. Женщина утверждала, что неоднократно передавал туда вещи, подгузники и пустышки. Мужчина пояснил, что свое отцовство он установил не сразу. А когда это было сделано, иск уже передали в суд, поэтому из детского дома ему ребенка не отдали. При этом папа постоянно его навещает, возит необходимые вещи. Суд, в свою очередь, установил, что мать не предпринимала мер к тому, чтобы забрать ребенка из больницы. Поэтому женщину все же лишили родительских прав. А вот для применения такой меры в отношении отца оснований не нашли. Ранее URA.RU писало, что жительницу Заводоуковска лишили родительских прав. Женщина позволяла своим детям-инвалидам курить.
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