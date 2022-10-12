12 октября 2022

Отец напавшего на пермский вуз уехал добровольцем в зону спецоперации

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Марат Бекмансуров уехал в зону спецоперации и не смог дать показания в суде Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Отец напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова Марат отправился добровольцем в зону спецоперации. В связи с этим он не смог дать показания в суде.

«Прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бемансуров, ранее прошедший через „горячие точки“, отправился добровольцем в зону СВО», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». Допрашивать в суде отца подсудимого должны были в четверг 13 октября.

Марат Бекмансуров — военный, ранее работавший в правоохранительных органах. С сыном он не жил, но часто разговаривал по телефону и имел с ним хорошие отношения. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета 20 сентября 2021 года. В результате было убито 6 человек и ранено более 40. Сейчас над напавшим идет судебный процесс.

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Отец напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова Марат отправился добровольцем в зону спецоперации. В связи с этим он не смог дать показания в суде. «Прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бемансуров, ранее прошедший через „горячие точки“, отправился добровольцем в зону СВО», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». Допрашивать в суде отца подсудимого должны были в четверг 13 октября. Марат Бекмансуров — военный, ранее работавший в правоохранительных органах. С сыном он не жил, но часто разговаривал по телефону и имел с ним хорошие отношения. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета 20 сентября 2021 года. В результате было убито 6 человек и ранено более 40. Сейчас над напавшим идет судебный процесс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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