Отец напавшего на пермский вуз уехал добровольцем в зону спецоперации

13 октября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Марат Бекмансуров уехал в зону спецоперации и не смог дать показания в суде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Отец напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова Марат отправился добровольцем в зону спецоперации. В связи с этим он не смог дать показания в суде. «Прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бемансуров, ранее прошедший через „горячие точки“, отправился добровольцем в зону СВО», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». Допрашивать в суде отца подсудимого должны были в четверг 13 октября. Марат Бекмансуров — военный, ранее работавший в правоохранительных органах. С сыном он не жил, но часто разговаривал по телефону и имел с ним хорошие отношения. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета 20 сентября 2021 года. В результате было убито 6 человек и ранено более 40. Сейчас над напавшим идет судебный процесс.

Отец напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова Марат отправился добровольцем в зону спецоперации. В связи с этим он не смог дать показания в суде. «Прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бемансуров, ранее прошедший через „горячие точки“, отправился добровольцем в зону СВО», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». Допрашивать в суде отца подсудимого должны были в четверг 13 октября. Марат Бекмансуров — военный, ранее работавший в правоохранительных органах. С сыном он не жил, но часто разговаривал по телефону и имел с ним хорошие отношения. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета 20 сентября 2021 года. В результате было убито 6 человек и ранено более 40. Сейчас над напавшим идет судебный процесс.