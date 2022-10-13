Захарова изумилась словам о супружеском долге Германии перед Литвой

13 октября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Гитас Науседа сравнил отношения Литвы и Германии с супружескими Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову удивило заявление президента Литвы Гитаса Науседы, в которых он сравнил отношения между Германией и Литвой с супружескими. Об этом Захарова высказалась в своем telegram-канале. «Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!» — заявила представитель МИД. Также она добавила, что после таких слов австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд «перевернулся в гробу». Ранее Гитас Науседа в интервью Baltic News Service (BNS) сравнил армию Германии с девушкой, которой нужно предложить брачный договор, в котором должны быть прописаны все обязательства Литвы. В противном случае Германия не сможет выполнять свои обязательства перед ними, посчитал политик.

Представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову удивило заявление президента Литвы Гитаса Науседы, в которых он сравнил отношения между Германией и Литвой с супружескими. Об этом Захарова высказалась в своем telegram-канале. «Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!» — заявила представитель МИД. Также она добавила, что после таких слов австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд «перевернулся в гробу». Ранее Гитас Науседа в интервью Baltic News Service (BNS) сравнил армию Германии с девушкой, которой нужно предложить брачный договор, в котором должны быть прописаны все обязательства Литвы. В противном случае Германия не сможет выполнять свои обязательства перед ними, посчитал политик.