Захарова изумилась словам о супружеском долге Германии перед Литвой

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Гитас Науседа сравнил отношения Литвы и Германии с супружескими Фото:

Представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову удивило заявление президента Литвы Гитаса Науседы, в которых он сравнил отношения между Германией и Литвой с супружескими. Об этом Захарова высказалась в своем telegram-канале.

«Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!» — заявила представитель МИД. Также она добавила, что после таких слов австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд «перевернулся в гробу».

Ранее Гитас Науседа в интервью Baltic News Service (BNS) сравнил армию Германии с девушкой, которой нужно предложить брачный договор, в котором должны быть прописаны все обязательства Литвы. В противном случае Германия не сможет выполнять свои обязательства перед ними, посчитал политик.

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Представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову удивило заявление президента Литвы Гитаса Науседы, в которых он сравнил отношения между Германией и Литвой с супружескими. Об этом Захарова высказалась в своем telegram-канале. «Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!» — заявила представитель МИД. Также она добавила, что после таких слов австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд «перевернулся в гробу». Ранее Гитас Науседа в интервью Baltic News Service (BNS) сравнил армию Германии с девушкой, которой нужно предложить брачный договор, в котором должны быть прописаны все обязательства Литвы. В противном случае Германия не сможет выполнять свои обязательства перед ними, посчитал политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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