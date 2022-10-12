В школе Кургана ученики устроили драку из-за родителей

13 октября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Двое мальчиков подрались в школе из-за конфликта между их родителями в чате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе города Кургана ученики устроили драку из-за конфликта родителей. Один из участников драки обратился в больницу, а его родители написали жалобу уполномоченному по правам ребенка в Курганской области Алене Лопатиной. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице во «ВКонтакте». «В одной из школ Кургана два мальчика крепко поссорились. Одному из детей был причинен легкий вред здоровья: синяки, ссадины. Родители обратились с заявлением в полицию. Сейчас дети учатся в разных школах. Как выяснилось, причины конфликта кроются во взаимоотношениях родителей. Важно, чтобы родители не втягивали детей в свои конфликты. Мы слышим, как в чатах родители общаются друг с другом, проявляя грубость, потом в семье обсуждают поведение оппонентов, оскорбляя их, а ребенок переносит негативное отношение родителей на одноклассника. Это провоцирует затяжные конфликты между детьми, которые могут перерасти в драку», — рассказала Лопатина URA.RU. Омбудсмен отметила, что в данном случае администрация школы проявила отстраненность от разрешения конфликтной ситуации. Хотя в каждой курганской школе есть служба примирения (служба медиации). В этой службе задействованы психологи, социальные педагоги, завучи. Они помогают урегулировать конфликты. «К сожалению, пока этот инструмент работает не в полной мере. Чаще участники стараются уйти от разрешения конфликтов, не разбираясь, в чем их истоки, например, переводят детей в другой класс или школу. Это неправильная реакция на конфликты, так они остаются неразрешенными», — говорит Лопатина. Если в школе при возникновении конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса не могут «включить» примирительные процедуры, следует обратиться в Центр помощи детям, где оказывается методическая помощь. Ранее URA.RU писало, что в гимназии Кургана подрались ученики начальных классов. Родители детей также обращались с заявлением в полицию. В администрации города тогда отметили, что конфликт был урегулирован и в нем никто не пострадал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школе города Кургана ученики устроили драку из-за конфликта родителей. Один из участников драки обратился в больницу, а его родители написали жалобу уполномоченному по правам ребенка в Курганской области Алене Лопатиной. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице во «ВКонтакте». «В одной из школ Кургана два мальчика крепко поссорились. Одному из детей был причинен легкий вред здоровья: синяки, ссадины. Родители обратились с заявлением в полицию. Сейчас дети учатся в разных школах. Как выяснилось, причины конфликта кроются во взаимоотношениях родителей. Важно, чтобы родители не втягивали детей в свои конфликты. Мы слышим, как в чатах родители общаются друг с другом, проявляя грубость, потом в семье обсуждают поведение оппонентов, оскорбляя их, а ребенок переносит негативное отношение родителей на одноклассника. Это провоцирует затяжные конфликты между детьми, которые могут перерасти в драку», — рассказала Лопатина URA.RU. Омбудсмен отметила, что в данном случае администрация школы проявила отстраненность от разрешения конфликтной ситуации. Хотя в каждой курганской школе есть служба примирения (служба медиации). В этой службе задействованы психологи, социальные педагоги, завучи. Они помогают урегулировать конфликты. «К сожалению, пока этот инструмент работает не в полной мере. Чаще участники стараются уйти от разрешения конфликтов, не разбираясь, в чем их истоки, например, переводят детей в другой класс или школу. Это неправильная реакция на конфликты, так они остаются неразрешенными», — говорит Лопатина. Если в школе при возникновении конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса не могут «включить» примирительные процедуры, следует обратиться в Центр помощи детям, где оказывается методическая помощь. Ранее URA.RU писало, что в гимназии Кургана подрались ученики начальных классов. Родители детей также обращались с заявлением в полицию. В администрации города тогда отметили, что конфликт был урегулирован и в нем никто не пострадал.