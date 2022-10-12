В Челябинске на берегу пруда построят многоэтажку

Одним из собственников компании-застройщика является Олег Лакницкий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесменам Олегу Лакницкому и Михаилу Родикову разрешили построить 16-этажное здание в Ленинском районе Челябинска на берегу пруда. Дом появится вблизи парка «Плодушка», сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части объекта на листе „План красных линий (основной чертеж)“ документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска» — говорится в документации.

Высотное здание №57 (строительный) будет расположено на пересечении улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитной, Агалакова в Ленинском районе. Площадь земельного участка составит около трех тысяч квадратных метров. Площадь застройки — около 5 900 тысяч квадратных метров. Рядом с будущим домом находится парк, пруд и все социально-значимые объекты.

Дом будет строить компания ООО СЗ «Челинвестстрой», собственниками которой являются Родиков и Лакницкий. Ранее Лакницкий отметил, что высотное здание будет пользоваться большим спросом у покупателей.