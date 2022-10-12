12 октября 2022

В Челябинске на берегу пруда построят многоэтажку

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, лакницкий олег
Одним из собственников компании-застройщика является Олег Лакницкий Фото:

Бизнесменам Олегу Лакницкому и Михаилу Родикову разрешили построить 16-этажное здание в Ленинском районе Челябинска на берегу пруда. Дом появится вблизи парка «Плодушка», сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части объекта на листе „План красных линий (основной чертеж)“ документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска» — говорится в документации.

Высотное здание №57 (строительный) будет расположено на пересечении улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитной, Агалакова в Ленинском районе. Площадь земельного участка составит около трех тысяч квадратных метров. Площадь застройки — около 5 900 тысяч квадратных метров. Рядом с будущим домом находится парк, пруд и все социально-значимые объекты.

Дом будет строить компания ООО СЗ «Челинвестстрой», собственниками которой являются Родиков и Лакницкий. Ранее Лакницкий отметил, что высотное здание будет пользоваться большим спросом у покупателей.

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Бизнесменам Олегу Лакницкому и Михаилу Родикову разрешили построить 16-этажное здание в Ленинском районе Челябинска на берегу пруда. Дом появится вблизи парка «Плодушка», сообщается на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части объекта на листе „План красных линий (основной чертеж)“ документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска» — говорится в документации. Высотное здание №57 (строительный) будет расположено на пересечении улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитной, Агалакова в Ленинском районе. Площадь земельного участка составит около трех тысяч квадратных метров. Площадь застройки — около 5 900 тысяч квадратных метров. Рядом с будущим домом находится парк, пруд и все социально-значимые объекты. Дом будет строить компания ООО СЗ «Челинвестстрой», собственниками которой являются Родиков и Лакницкий. Ранее Лакницкий отметил, что высотное здание будет пользоваться большим спросом у покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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