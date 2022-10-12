Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул тренер

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул главный тренер Альберт Логинов. Решение было принято по согласию обеих сторон.
«Пермский хоккейный клуб „Молот“ прекратил сотрудничество с главным тренером Альбертом Логиновым. Новым главным тренером клуба назначен Сергей Бердников», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее Бердников был тренером клуба «Аркан» (Кокшетау, Казахстан).
В самом клубе заявили, что к Логинову как к тренеру никаких претензий нет, все довольны его работой. Смена тренера — обычный рабочий момент, руководству клуба нужно, чтобы команда встряхнулась и показывала хороший результат. Логинов пришел в команду в 2021 году. Впервые с 2018 года он вывел «Молот» в плей-офф во Всероссийской Хоккейной Лиге.
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