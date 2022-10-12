12 октября 2022

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул тренер

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Хоккей, лига ВХЛ: Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь, хк рубин, хоккей вхл, молот рубин, хк молот
Новым тренером «Молота» станет Сергей Бредников Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул главный тренер Альберт Логинов. Решение было принято по согласию обеих сторон.

«Пермский хоккейный клуб „Молот“ прекратил сотрудничество с главным тренером Альбертом Логиновым. Новым главным тренером клуба назначен Сергей Бердников», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее Бердников был тренером клуба «Аркан» (Кокшетау, Казахстан).

В самом клубе заявили, что к Логинову как к тренеру никаких претензий нет, все довольны его работой. Смена тренера — обычный рабочий момент, руководству клуба нужно, чтобы команда встряхнулась и показывала хороший результат. Логинов пришел в команду в 2021 году. Впервые с 2018 года он вывел «Молот» в плей-офф во Всероссийской Хоккейной Лиге.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул главный тренер Альберт Логинов. Решение было принято по согласию обеих сторон. «Пермский хоккейный клуб „Молот“ прекратил сотрудничество с главным тренером Альбертом Логиновым. Новым главным тренером клуба назначен Сергей Бердников», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее Бердников был тренером клуба «Аркан» (Кокшетау, Казахстан). В самом клубе заявили, что к Логинову как к тренеру никаких претензий нет, все довольны его работой. Смена тренера — обычный рабочий момент, руководству клуба нужно, чтобы команда встряхнулась и показывала хороший результат. Логинов пришел в команду в 2021 году. Впервые с 2018 года он вывел «Молот» в плей-офф во Всероссийской Хоккейной Лиге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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