В ХМАО прокуратура наказала больницу, которая отказалась платить медикам

Прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что 24 медицинским работникам учреждения в нарушение требований трудового законодательства не осуществлялись выплаты за выполнение дополнительной работы. Прокуратурой района в отношении бюджетного учреждения „Игримская районная больница“ возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда)», — говорится на сайте ведомства
Учреждение привлекли к административной ответственности. Самим медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб. Тогда речь шла о главе сельского поселения Половинка Кондинского района, которому пришлось оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам.
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