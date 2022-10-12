12 октября 2022

В ХМАО прокуратура наказала больницу, которая отказалась платить медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, операционная, хирургия, операционист, здоровье, больница, медицинские инструменты, медик
Медики пожаловались в прокуратуру на отсутствие дополнительных выплат Фото:

Прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что 24 медицинским работникам учреждения в нарушение требований трудового законодательства не осуществлялись выплаты за выполнение дополнительной работы. Прокуратурой района в отношении бюджетного учреждения „Игримская районная больница“ возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда)», — говорится на сайте ведомства

Учреждение привлекли к административной ответственности. Самим медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб. Тогда речь шла о главе сельского поселения Половинка Кондинского района, которому пришлось оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам.

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Прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что 24 медицинским работникам учреждения в нарушение требований трудового законодательства не осуществлялись выплаты за выполнение дополнительной работы. Прокуратурой района в отношении бюджетного учреждения „Игримская районная больница“ возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда)», — говорится на сайте ведомства Учреждение привлекли к административной ответственности. Самим медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб. Тогда речь шла о главе сельского поселения Половинка Кондинского района, которому пришлось оплатить ущерб за перерасход лимитов по госзакупкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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