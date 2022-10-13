Путин нашел способ снизить цены на газ в Европе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Благодаря газовому хабу, можно будет регулировать цены, невзирая на политическую ситуацию Фото:
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Президент РФ Владимир Путин нашел новый способ снижения цен на газ в Европе — создания нового газового хаба. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане.

«Мы могли бы спокойно регулировать (цены) на нормальном, рыночном уровне», — сказал Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Президент отметил, что таким образом можно регулировать цены «без политической окраски».

Ранее Путин также отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на территории Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ.

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Президент РФ Владимир Путин нашел новый способ снижения цен на газ в Европе — создания нового газового хаба. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане. «Мы могли бы спокойно регулировать (цены) на нормальном, рыночном уровне», — сказал Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Президент отметил, что таким образом можно регулировать цены «без политической окраски». Ранее Путин также отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на территории Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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