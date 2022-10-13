Путин нашел способ снизить цены на газ в Европе

Президент РФ Владимир Путин нашел новый способ снижения цен на газ в Европе — создания нового газового хаба. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане.
«Мы могли бы спокойно регулировать (цены) на нормальном, рыночном уровне», — сказал Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Президент отметил, что таким образом можно регулировать цены «без политической окраски».
Ранее Путин также отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на территории Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ.
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Президент РФ Владимир Путин нашел новый способ снижения цен на газ в Европе — создания нового газового хаба. Об этом президент РФ рассказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане. «Мы могли бы спокойно регулировать (цены) на нормальном, рыночном уровне», — сказал Путин. Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». Президент отметил, что таким образом можно регулировать цены «без политической окраски». Ранее Путин также отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером, приближенным к Западу, для России. Отношения России и Запада обострились после начала спецоперации на территории Украины. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ.