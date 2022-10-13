Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
На встрече в Астане он лично предложил Эрдогану идею с газовым хабом Фото:

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. Свое предложение Путин озвучил на встрече в Астане.

«Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба», — заявил президент РФ. Трансляция встречи лидеров идет на «России 24».

Путин сообщил о желании создать газовый хаб в Турции на Российской энергетической неделе. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. Свое предложение Путин озвучил на встрече в Астане. «Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба», — заявил президент РФ. Трансляция встречи лидеров идет на «России 24». Путин сообщил о желании создать газовый хаб в Турции на Российской энергетической неделе. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...