Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

На встрече в Астане он лично предложил Эрдогану идею с газовым хабом
Президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. Свое предложение Путин озвучил на встрече в Астане.
«Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба», — заявил президент РФ. Трансляция встречи лидеров идет на «России 24».
Путин сообщил о желании создать газовый хаб в Турции на Российской энергетической неделе. К такому решению он пришел из-за диверсий на «Северных потоках», которые назвал терактом.
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