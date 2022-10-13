Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб

Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе
Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с предложением главы РФ Владимира Путина создать газовый хаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции. Вопрос будет совместно прорабатываться», — заявил Песков, передает ТАСС.
Ранее на переговорах с Эрдоганом Путин предложил ему создать в Турции газовый хаб для поставок энергоресурса в Европу. По его словам, это положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.
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