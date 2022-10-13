Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с предложением главы РФ Владимира Путина создать газовый хаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции. Вопрос будет совместно прорабатываться», — заявил Песков, передает ТАСС.

Ранее на переговорах с Эрдоганом Путин предложил ему создать в Турции газовый хаб для поставок энергоресурса в Европу. По его словам, это положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с предложением главы РФ Владимира Путина создать газовый хаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции. Вопрос будет совместно прорабатываться», — заявил Песков, передает ТАСС. Ранее на переговорах с Эрдоганом Путин предложил ему создать в Турции газовый хаб для поставок энергоресурса в Европу. По его словам, это положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...