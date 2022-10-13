Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб

13 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с предложением главы РФ Владимира Путина создать газовый хаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции. Вопрос будет совместно прорабатываться», — заявил Песков, передает ТАСС. Ранее на переговорах с Эрдоганом Путин предложил ему создать в Турции газовый хаб для поставок энергоресурса в Европу. По его словам, это положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с предложением главы РФ Владимира Путина создать газовый хаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции. Вопрос будет совместно прорабатываться», — заявил Песков, передает ТАСС. Ранее на переговорах с Эрдоганом Путин предложил ему создать в Турции газовый хаб для поставок энергоресурса в Европу. По его словам, это положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.