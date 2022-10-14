В Союзе туриндустрии назвали лучшие места для поездки с детьми осенью

Вице-президент союза туриндустрии Барзыкин: осенью россияне с детьми могут поехать в Москву, Санкт-Петербург и Чечню

Россияне с детьми могут отправиться в историко-культурные туры по стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школьные осенние каникулы россияне могут отправится с детьми в историко-культурные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Это историко-культурные туры по центральной России, а именно Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. Также северо-запад страны, тут Санкт-Петербург. Еще Казань, да и в целом Татарстан, потому что хорошая логистика. Северный Кавказ по-прежнему востребован. Это и республика Дагестан, и Чеченская республика, и Северная Осетия. Здесь есть авиатуры и железнодорожные», — сказал Юрий Барзыкин.

Что касается зарубежных выездов, то все еще существуют туры, которые могут продлить лето. «Самые близлежащие, это республика Абхазия. Все еще едут и бронируют через Сочи. Также республика Беларусь, которая полностью открытая и по российским паспортам можно въехать. Это направление тоже востребовано. Турция себя еще позиционирует, как продолжение летнего сезона. Также Арабские Эмираты», — добавил собеседник агентства.

Ранее в России запустилось осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка. Так, отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, заявили в пресс-службе Ростуризма.