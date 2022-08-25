В России стартовал новый этап туристического кешбека

Программа возврата денег за отдых продлится до 10 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запускает осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Ростуризма.

«Сегодня стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации», — поделились в ведомстве.

Главное нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Со списком участников программы можно ознакомиться на официальном портале Мирпутешествий.РФ. В программе, как и прежде, участвуют поездки от трех ночей.

Продажи могут закончиться досрочно, так как их продолжительность зависит от спроса. Потому в Ростуризме советуют не откладывать покупку и бронировать свой отдых сразу.

Ранее Ростуризм поделился информацией о том, что выбрал Свердловскую область и еще 48 регионов для выдачи грантов под проекты в сфере туризма в 2023 году на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. Советующие документы опубликованы на официальном сайте Ростуризма.