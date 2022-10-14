Глава МИД Белоруссии: Минск жестко ответит на ядерную угрозу Польши

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Беларусь ответит на ядерную угрозу Польши, заявили в белорусском МИД Фото:

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей пообещал жесткие шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги», — заявил Макей. Его слова передают «Известия». По его словам, власти Белоруссии, скорее всего обсуждали возможные варианты.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о начале переговоров о возможности участия страны в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Позже он заявил, что Россия и Беларусь проведут переговоры по поводу угрозы размещения ядерного оружия в Польше.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей пообещал жесткие шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Об этом он заявил в беседе с «Известиями». «Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги», — заявил Макей. Его слова передают «Известия». По его словам, власти Белоруссии, скорее всего обсуждали возможные варианты. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о начале переговоров о возможности участия страны в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Позже он заявил, что Россия и Беларусь проведут переговоры по поводу угрозы размещения ядерного оружия в Польше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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