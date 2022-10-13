Мэр Екатеринбурга озвучил, кто получит бронь помимо чиновников

Бронь от мобилизации получат не только чиновники, но и рабочие, задействованные в уборке улиц и эксплуатации коммунальных сетей. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита в ДЭУ Ленинского района, передает корреспондент URA.RU.
«Мы занимаемся сейчас бронированием. Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети», — сказал Орлов.
Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). О том, что муниципальные служащие в большинстве своем не подлежат мобилизации, мэр заявил журналистам 7 октября.
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