Мэр Екатеринбурга озвучил, кто получит бронь помимо чиновников

Мэр Орлов: рабочих, убирающих улицы Екатеринбурга, защитят от мобилизации

14 октября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Ранее Алексей Орлов говорил, что от призыва защищено большинство сотрудников горадминистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бронь от мобилизации получат не только чиновники, но и рабочие, задействованные в уборке улиц и эксплуатации коммунальных сетей. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита в ДЭУ Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. «Мы занимаемся сейчас бронированием. Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети», — сказал Орлов. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). О том, что муниципальные служащие в большинстве своем не подлежат мобилизации, мэр заявил журналистам 7 октября.

Бронь от мобилизации получат не только чиновники, но и рабочие, задействованные в уборке улиц и эксплуатации коммунальных сетей. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита в ДЭУ Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. «Мы занимаемся сейчас бронированием. Надо понимать, что есть категория работников, которые необходимы здесь, в городе. Чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального, водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети», — сказал Орлов. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). О том, что муниципальные служащие в большинстве своем не подлежат мобилизации, мэр заявил журналистам 7 октября.