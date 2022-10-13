В свердловском городе мужчина сбил 14-летнюю девочку, которая несла ребенка на руках

В Каменск-Уральском мужчина сбил 14-летнюю девочку и двухлетнего ребенка

14 октября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Сбитые девочка и ребенок отделались телесными повреждениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменск-Уральском (Свердловская область) мужчина сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка. В настоящий момент дети находятся в больнице, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «ДТП произошло 13 октября в 18:00 на нерегулируемом перекрестке ул. Октябрьская-ул. Гагарина в районе дома № 2 по ул. Гагарина. Водитель „Опель Мерива“, 61-летний мужчина <…> допустил наезд 14-летнюю девочку, которая на руках несла 2-летнего ребенка», — сообщает представители ГИБДД. Подросток переходила дорогу по линии тротуара слева направо по ходу движения транспортных средств. В результате аварии дети получили телесные повреждения, их доставили в больницу. По словам представителей ГИБДД, водитель имеет стаж вождения 29 лет и привлекался за нарушения ПДД один раз. В момент ДПТ мужчина пьян не был. Он пояснил, что увидел детей перед машиной, когда поворачивал налево, резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. «Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами водителям рекомендуется снижать скорость вплоть до полной остановки и продолжать движение только после того, как убедятся в отсутствии пешеходов», — заявили в ведомстве. Пешеходам также стоит внимательно следить за проезжей частью и убирать предметы, ограничивающие видимость и отвлекающие внимание. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Каменск-Уральском (Свердловская область) мужчина сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка. В настоящий момент дети находятся в больнице, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «ДТП произошло 13 октября в 18:00 на нерегулируемом перекрестке ул. Октябрьская-ул. Гагарина в районе дома № 2 по ул. Гагарина. Водитель „Опель Мерива“, 61-летний мужчина <…> допустил наезд 14-летнюю девочку, которая на руках несла 2-летнего ребенка», — сообщает представители ГИБДД. Подросток переходила дорогу по линии тротуара слева направо по ходу движения транспортных средств. В результате аварии дети получили телесные повреждения, их доставили в больницу. По словам представителей ГИБДД, водитель имеет стаж вождения 29 лет и привлекался за нарушения ПДД один раз. В момент ДПТ мужчина пьян не был. Он пояснил, что увидел детей перед машиной, когда поворачивал налево, резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. «Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами водителям рекомендуется снижать скорость вплоть до полной остановки и продолжать движение только после того, как убедятся в отсутствии пешеходов», — заявили в ведомстве. Пешеходам также стоит внимательно следить за проезжей частью и убирать предметы, ограничивающие видимость и отвлекающие внимание.