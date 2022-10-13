13 октября 2022

Прокуратура заставила власти обеспечить домом десятки жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Липовая гора. Пермь, старый дом, уборка, двухэтажка, аварийное жилье
Прокуратура через суд обеспечила десятки жителей ХМАО домом Фото:

Прокуратура Когалыма (ХМАО) через суд заставила администрацию города переселить жителей аварийных домов в благоустроенные помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Администрация Когалыма не предоставила жителям аварийный домов другие помещения. Фактически семьи с детьми вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — уточняется на сайте прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время семьям предоставлены благоустроенные квартиры.

Ранее прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей.

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Прокуратура Когалыма (ХМАО) через суд заставила администрацию города переселить жителей аварийных домов в благоустроенные помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Администрация Когалыма не предоставила жителям аварийный домов другие помещения. Фактически семьи с детьми вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — уточняется на сайте прокуратуры. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время семьям предоставлены благоустроенные квартиры. Ранее прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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