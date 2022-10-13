Прокуратура заставила власти обеспечить домом десятки жителей ХМАО

Прокуратура через суд обеспечила десятки жителей ХМАО домом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Когалыма (ХМАО) через суд заставила администрацию города переселить жителей аварийных домов в благоустроенные помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Администрация Когалыма не предоставила жителям аварийный домов другие помещения. Фактически семьи с детьми вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — уточняется на сайте прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время семьям предоставлены благоустроенные квартиры.

Ранее прокуратура заставила Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты. Медицинским работникам перевели выплаты на сумму около 100 тысяч рублей.