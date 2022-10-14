Путин предложил объявить 2025 год годом единства в борьбе с нацизмом

14 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

По словам Путина, так СНГ сможет послать миру призыв в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом борьбы с нацизмом, а также годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С такой инициативой он выступил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане. «Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в содружестве. Что касается 2025 года: предлагаем обсудить возможность объявить его годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал Путин во время своего выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что таким образом страны СНГ послали бы миру призыв в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом. Ранее Путин в ходе саммита СВМДА в Астане призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Он завил, что стоит стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму. Президент РФ также заявлял, что Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом борьбы с нацизмом, а также годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С такой инициативой он выступил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане. «Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в содружестве. Что касается 2025 года: предлагаем обсудить возможность объявить его годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал Путин во время своего выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что таким образом страны СНГ послали бы миру призыв в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом. Ранее Путин в ходе саммита СВМДА в Астане призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Он завил, что стоит стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму. Президент РФ также заявлял, что Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности, сообщает RT.