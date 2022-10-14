Путин призвал искать выходы из конфликтов в странах СНГ

14 октября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Путин пригласил всех лидеров СНГ в Санкт-Петербург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с саммита СВМДА в Астане. «Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму» — сказал Путин. Российский лидер пригласил всех лидеров стран-участниц СНГ в Петербург. В 2023 году город станет столицей Содружества Независимых Государств.

Президент России Владимир Путин призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с саммита СВМДА в Астане. «Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму» — сказал Путин. Российский лидер пригласил всех лидеров стран-участниц СНГ в Петербург. В 2023 году город станет столицей Содружества Независимых Государств.