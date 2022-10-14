Путин призвал искать выходы из конфликтов в странах СНГ

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Санкт-Петербург Фото:

Президент России Владимир Путин призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с саммита СВМДА в Астане.

«Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму» — сказал Путин. Российский лидер пригласил всех лидеров стран-участниц СНГ в Петербург. В 2023 году город станет столицей Содружества Независимых Государств.

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Президент России Владимир Путин призвал искать пути разрешения конфликтов между странами СНГ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с саммита СВМДА в Астане. «Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму» — сказал Путин. Российский лидер пригласил всех лидеров стран-участниц СНГ в Петербург. В 2023 году город станет столицей Содружества Независимых Государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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