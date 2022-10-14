Власти Херсонской области попросили граждан покинуть регион для зачистки от ВСУ

14 октября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Стремоусов заявил, что обстрелы Херсонской области со стороны Киева усилились Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти Херсонской области рекомендуют гражданам выехать в другие регионы России для более эффективной зачистки территорий российскими военными от ВСУ. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он сообщил, что обстрелы Херсонской области со стороны Украины усилились. Он уточнил, что удары направлены, прежде всего, на жилые дома, гостиницы и рынки. Также он добавил, что удары со стороны Киева не прекратятся в ближайшее время. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в организации выезда жителей в соседние регионы РФ. Причиной стали регулярные обстрелы Херсона со стороны ВСУ.

Власти Херсонской области рекомендуют гражданам выехать в другие регионы России для более эффективной зачистки территорий российскими военными от ВСУ. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он сообщил, что обстрелы Херсонской области со стороны Украины усилились. Он уточнил, что удары направлены, прежде всего, на жилые дома, гостиницы и рынки. Также он добавил, что удары со стороны Киева не прекратятся в ближайшее время. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в организации выезда жителей в соседние регионы РФ. Причиной стали регулярные обстрелы Херсона со стороны ВСУ.