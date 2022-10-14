Власти Херсонской области попросили граждан покинуть регион для зачистки от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Херсона. Херсон, чернобаевка
Стремоусов заявил, что обстрелы Херсонской области со стороны Киева усилились Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Власти Херсонской области рекомендуют гражданам выехать в другие регионы России для более эффективной зачистки территорий российскими военными от ВСУ. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он сообщил, что обстрелы Херсонской области со стороны Украины усилились. Он уточнил, что удары направлены, прежде всего, на жилые дома, гостиницы и рынки. Также он добавил, что удары со стороны Киева не прекратятся в ближайшее время.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в организации выезда жителей в соседние регионы РФ. Причиной стали регулярные обстрелы Херсона со стороны ВСУ.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Херсонской области рекомендуют гражданам выехать в другие регионы России для более эффективной зачистки территорий российскими военными от ВСУ. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил Стремоусов в своем telegram-канале. Он сообщил, что обстрелы Херсонской области со стороны Украины усилились. Он уточнил, что удары направлены, прежде всего, на жилые дома, гостиницы и рынки. Также он добавил, что удары со стороны Киева не прекратятся в ближайшее время. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в организации выезда жителей в соседние регионы РФ. Причиной стали регулярные обстрелы Херсона со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...